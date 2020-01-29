Названы города России с самым доходным жильем

Названы города России, где можно выгоднее всего сдавать квартиру. Это Астрахань (средняя доходность аренды 10,6 процента), Челябинск (9 процентов), Новокузнецк (8,9 процента), Воронеж (8,9 процента) и Омск (8,9 процента), говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Подобную ситуацию эксперты объясняют относительно невысокой стоимостью жилья при средних по стране ставках. Минимальную доходность арендодатели получают в Москве (5,5 процента годовых), Казани (6,3 процента), Владивостоке (6,4 процента), Пензе (6,5 процента) и Сочи (6,6 процента). Средний же уровень доходности по России от сдачи жилья составляет 7,8 процента.

Однако прежде чем недвижимость начнет приносить чистый доход, потребуется еще несколько лет для ее окупаемости. Аналитики портала пришли к выводу, что этот срок в среднем по стране составляет 13 лет. Выше всего данный показатель в Москве (18 лет), Казани (15,8 года) и Владивостоке (15,6 года). Быстрее всего «вернуть» стоимость сдаваемой квартиры удастся в Астрахани (9,5 года), Челябинске (11,2 года) и Новокузнецке (11,2 года).

В среднем по России годовая арендная ставка равняется 258 тысячам рублей, а месячная — 21,5 тысячи рублей.

Ранее в январе риелторы подсчитали, что наиболее выгодно сдать в аренду комнаты можно в Ульяновске, Кирове и Череповце. Доходность этого вида недвижимости в перечисленных городах превышает 13,5 процента годовых.

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