Названы города России с самыми доходными комнатами

Наиболее выгодно сдавать в аренду комнаты в Ульяновске, Кирове и Череповце — доходность этого вида недвижимости в перечисленных городах превышает 13,5 процента годовых, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты рассчитали доходность комнат в 70 крупнейших городах России. В десятку муниципалитетов, где выгодно покупать доли в квартирах для сдачи в аренду, также попали Вологда, Челябинск, Рязань, Мурманск, Тольятти, Брянск и Воронеж. Комнаты в этих городах приносят арендодателям около 13 процентов годовых и окупаются за восемь лет.

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Москва и другие города с высокими ценами на жилье, в свою очередь, попали в самую низкодоходную десятку. Абсолютным антилидером назван Владивосток, где доходность комнат — всего 5,4 процента годовых, а окупать себя такое помещение будет 19 лет. В Москве соответствующие показатели равны 6,3 процента и 16 лет, в Севастополе — 6,7 процента и 15 лет.

В среднем российская комната приносит хозяину 10 процентов годовых и окупается за 10 лет, подсчитали эксперты. «Наши расчеты были теоретическими, не учитывающими простои без жильца, расходы на ремонт и налоги. Все эти суммы нужно вычесть из доходной части, чтобы получить показатели доходности и окупаемости, приближенные к реальности», — отмечается в предоставленных материалах.

В декабре 2019-го были названы города России с самыми дешевыми комнатами. Таковыми оказались Череповец (441 тысяча рублей за среднестатистическую комнату), Курган (464 тысячи рублей), Киров (469 тысяч рублей) и Брянск (472 тысячи рублей).

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