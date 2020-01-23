Квартиру Егора Летова превратят в музей

Трехкомнатную квартиру в Омске, где жил лидер панк-группы «Гражданская оборона» Егор Летов, превратят в музей. Он может открыться через полтора-два года. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеканал «12».

«Если все пойдет, как мы задумали, можно прогнозировать начало работы музея через полтора-два года, хотя работа еще предстоит огромная», — рассказал директор фонда «Сияние» Сергей Попков. Он также является другом брата музыканта Сергея Летова. Тот согласился безвозмездно передать квартиру активистам, чтобы увековечить память Егора.

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Комнату, где находилась студия «ГрОб — Records», планируют сделать главным экспонатом. Здесь были записаны почти все диски группы «Гражданская оборона», проекта «Коммунизм», сольные альбомы самого Егора Летова, Янки Дягилевой, Дмитрия Кузьмина (Черный Лукич), Константина Рябинова (Кузя УО) и других представителей андеграунда Сибири.

На данный момент инициативная группа ведет переговоры с соседями по дому. Необходимо их согласие, чтобы перевести будущий музей из жилого фонда в нежилой. Согласны далеко не все, к тому же необходимо продумать режим работы и отдельный вход в квартиру.

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