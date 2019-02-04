МВД потребовало от «Ленты.ру» удалить цитаты Егора Летова и Птахи о наркотиках

МВД признало запрещенным к распространению на территории России фрагмент интервью «Ленты.ру» с рэпером Давидом Нуриевым, известным как Птаха, а также фрагмент впервые опубликованного в 1991 году и переопубликованного на «Ленте.ру» автоинтервью Егора Летова. Соответствующие решения министерства имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В документах указывается, что высказывания музыкантов «направлены на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств», что нарушает один из критериев межведомственного приказа об определении информации, запрещенной на территории России.

«Ленте.ру» пришлось скорректировать материалы, удалив соответствующие фрагменты. В них Птаха рассуждал о необходимости декриминализации марихуаны в России и ее лечебных свойствах, а Егор Летов рассказывал о своем отношении к марихуане и ЛСД.

Кроме того, МВД признало запрещенным к распространению в России опубликованный в апреле 2018 года репортаж «Ленты.ру» о легализации марихуаны в Калифорнии. В материале с заголовком «Это лучше водки» производители и продавцы лечебной и рекреационной марихуаны рассуждали о плюсах и минусах легализации наркотика, а также о недостатках запретительной наркополитики.

Во всех этих публикациях редакция «Ленты.ру» не пропагандировала изготовление, разработку и использование наркотических средств и не имела цели сформировать у аудитории положительный образ лиц, занимающихся этим. Как и в случае с удаленной по требованию контрольных органов статьей о положительных сторонах легализации марихуаны в России, редакция хотела лишь взглянуть на эту тему с различных точек зрения: музыкантов, страдающих без лекарств на основе каннабиса больных людей, а также бизнесменов, зарабатывающих на индустрии легального каннабиса, объемы которой оцениваются в 7,7 миллиарда долларов.

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«Лента.ру» считает блокировку материалов о наркотиках в СМИ и соцсетях серьезной проблемой. Поэтому мы призываем сетевые и печатные издания России, блогеров, НКО и общественных деятелей, отраслевые ассоциации и интернет-компании провести круглый стол при участии представителей МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, СКР, Роспотребнадзора, ФНС и Роскомнадзора, чтобы обсудить выработку дополнительных критериев оценки подобных публикаций, а также дополнительную проработку соответствующих нормативно-правовых актов.

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