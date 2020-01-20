В Москве появились квартиры для налаживания личной жизни. Их начали сдавать покомнатно одиноким людям, желающим создать семью. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на агентство «НДВ-Супермаркет недвижимости».

Комнаты сдаются в аренду по цене «однушки». По мнению экспертов, завышенные цены не отпугнут людей, действительно заинтересованных в создании семьи. Подобных предложений в Москве пока немного — не более одного процента на всем рынке аренды квартир. Но если услуга будет пользоваться спросом, количество лотов будет расти, считают в агентстве.

По оценкам риелторов, подобное съемное жилье будет востребовано среди мужчин и женщин среднего возраста, которые еще в юности приехали в Москву из регионов и нашли хорошую работу. Они достойно зарабатывают, но личные отношения, семья так и не сложились. Для таких людей предлагаются комнаты в квартирах с хорошим ремонтом, в «приличных» районах Москвы рядом с метро. Хозяева квартир принимают активное участие в выборе подходящей пары каждому жильцу. «Подыскиваются именно те, кому интересно найти пару для длительных отношений и создания семьи или кому просто не хватает общения», — говорится в материале.

Житель ирландского города Корка решил наладить личную жизнь при помощи не менее интересного коммерческого предложения. На одном из сайтов объявлений он предложил сдать свою квартиру женщине, согласной оказывать ему услуги сексуального характера дважды в неделю. Взимать за жилье арендную плату в деньгах хозяин не планировал. Согласившуюся на подобные условия квартирантку мужчина нашел всего за пару дней.

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