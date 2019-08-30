Москвичей уличили в нелюбви к молодым мужчинам

Многие владельцы квартир в Москве, зарабатывающие на аренде своей недвижимости, неохотно рассматривают в качестве жильцов людей студенческого возраста. Об этом говорится в материалах аналитиков «Миэль-Недвижимость» (есть в распоряжении редакции).

В компании отмечают, что около 30 процентов обращений по поводу аренды жилья в августе 2019 года поступает от клиентов, которые хотели бы снять квартиру в складчину. Удовлетворить такой запрос риелторам непросто, поскольку собственники не приветствуют подобных арендаторов. Еще менее охотно наймодатели рассматривают вариант заселения к себе студентов — владельцев жилья беспокоят возможные проблемы с платежеспособностью и шумным образом жизни.

Материалы по теме Места знать надо Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?

Особенно много негатива владельцы съемного жилья проявляют в отношении молодых квартиросъемщиков мужского пола, подчеркивают риелторы: нередко владельцы квартир оговаривают, что готовы сдать жилье молодежи — но только девушкам. «Некоторые даже оговаривают, что студентки должны учиться в педагогических или медицинских вузах, и только на старших курсах и т.д», — говорит управляющий директор компании «Миэль-Аренда» Мария Жукова.

Согласно ранее опубликованным данным исследования аналитиков ЦИАН, не менее 14 процентов размещенных предложений об аренде жилья в Москве содержат признаки расовой дискриминации. В компании также выявили закономерность: россиянам славянской внешности наймодатели часто сдают жилье дешевле, чем представителям других национальностей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru