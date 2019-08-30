Киргизы начали сметать жилье в Москве

В августе 2019-го в объеме заявок на аренду квартир в Москве резко подскочила доля арендаторов из Киргизии. Об этом сообщается в материалах агентства недвижимости PROобмен (есть в распоряжении редакции).

В компании отмечают, что к концу августа доля обращений со стороны выходцев из Киргизии достигла 44 процентов всего спроса на съемное жилье низкого и среднего ценового сегмента. По статистике риелторов, обычно к ним обращаются киргизские семьи из четырех-шести человек, которые интересуются арендой двух- и трехкомнатных квартир и готовы платить за аренду до 50-70 тысяч рублей в месяц.

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«Многие такие клиенты сразу заявляют о планах в дальнейшем приобрести либо арендуемую квартиру, либо аналогичную по параметрам, — говорит директор агентства недвижимости PROобмен Екатерина Никитина. — Никто из [приехавших из Киргизии] арендаторов не упоминает, что покинул страну по политическим мотивам. Но резко увеличившийся поток клиентов из этой страны и последние события в ней невольно заставляют искать причинно-следственную связь между двумя событиями».

Ранее о росте интереса граждан Киргизии к российскому жилью уже сообщали петербургские риелторы.

Летом 2019-го в Киргизии развернулся масштабный политический кризис, началом которого послужили попытки арестовать бывшего президента страны, Алмазбека Атамбаева. Сторонники Атамбаева начали требовать отставки нынешнего главы республики Сооронбая Жээнбекова, в стране начались столкновения населения с силовиками.

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