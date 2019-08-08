Появилось видео столкновений сторонников Атамбаева с силовиками

В Киргизии сторонники задержанного бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева начали столкновения с представителями силовых структур на трассе, ведущей в Бишкек из села Кой-Таш, где расположена резиденция политика. Видео стычек опубликовал Telegram-канал «Раньше всех, ну почти».

На кадрах видно, как толпа протестующих бежит на ряды силовиков в полном обмундировании. Слышны удары по щитам. Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов начинают бежать в противоположном от места событий направлении. «Прорвали уже! Ё-мое!», — комментирует происходящее закадровый голос.

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Ранее сторонники Атамбаева анонсировали бессрочный митинг. Требованием протестной акции станет отставка нынешнего главы республики Сооронбая Жээнбекова.

Вскоре после этого Атамбаев решил сдаться властям. Его сопровождали представители Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаев и Фарид Ниязов. Несмотря на решение экс-президента, его сторонники не пропускали машину с ним.

Вся галерея «Пока все дома» Продолжить Спецназ готовится к штурму резиденции селе Кой-Таш под Бишкеком Фото: AKIpress / AP 1 /13

Первая атака на дом Атамбаева началась 7 августа, вторая и третья произошли ночью и днем 8 августа. В последней принимали участие около 200 сотрудников правоохранительных органов.

В результате первой неудавшейся операции спецназа погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Также сообщалось о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении экс-главы государства могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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