Появилось видео столкновений сторонников Атамбаева с силовиками

В Киргизии сторонники задержанного бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева начали столкновения с представителями силовых структур на трассе, ведущей в Бишкек из села Кой-Таш, где расположена резиденция политика. Видео стычек опубликовал Telegram-канал «Раньше всех, ну почти».
На кадрах видно, как толпа протестующих бежит на ряды силовиков в полном обмундировании. Слышны удары по щитам. Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов начинают бежать в противоположном от места событий направлении. «Прорвали уже! Ё-мое!», — комментирует происходящее закадровый голос.
Ранее сторонники Атамбаева анонсировали бессрочный митинг. Требованием протестной акции станет отставка нынешнего главы республики Сооронбая Жээнбекова.
Вскоре после этого Атамбаев решил сдаться властям. Его сопровождали представители Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаев и Фарид Ниязов. Несмотря на решение экс-президента, его сторонники не пропускали машину с ним.
Первая атака на дом Атамбаева началась 7 августа, вторая и третья произошли ночью и днем 8 августа. В последней принимали участие около 200 сотрудников правоохранительных органов.
В результате первой неудавшейся операции спецназа погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Также сообщалось о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области.
Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении экс-главы государства могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.