Атамбаева задержали

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

По данным 24.kg, Атамбаев сам решил сдаться властям. Рядом с ним находятся представители Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаев и Фарид Ниязов. Отмечается, что сторонники экс-президента не пропускают машину с ним, раздаются выстрелы.

Ранее 8 августа начался очередной штурм резиденции политика в селе Кой-Таш под Бишкеком. В операции, как утверждали сторонники Атамбаева, принимали участие около 200 сотрудников милиции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



