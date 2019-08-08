Начался третий штурм резиденции Атамбаева

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали новый штурм резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб политика.

«Звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты», — заявили агентству в штабе.

В операции, как утверждают сторонники Атамбаева, участвуют около 200 сотрудников милиции. Sputnik Киргизия также сообщало, что в сторону Кой-Таш также направляются пять автобусов, три КамАЗа и два микроавтобуса с милиционерами.

Вся галерея «Пока все дома» Продолжить Спецназ готовится к штурму резиденции селе Кой-Таш под Бишкеком Фото: AKIpress / AP 1 /13

Атамбаев по-прежнему находится в своей резиденции в окружении охранников, говорят в его штабе. Помимо этого там сообщили об очередной стычке с силовиками, передает РИА Новости. На фоне этого сторонниками Атамбаева принято решение об отмене митинга в Бишкеке, вместо акции они отправляются в Кой-Таш.

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Первый штурм резиденции Атамбаева начался вечером 7 августа, но был отбит сторонниками политика. В результате неудавшейся операции спецназа, которую проводил Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков, также сообщалось о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области, где расположено село Кой-Таш. Второй штурм, начавшийся ночью 8 августа, тоже был отбит. По последним данным, в результате столкновений пострадали 79 человек.

Атамбаев лично принимал участие в стычках с силовиками и, по его словам, стрелял по бойцам спецназа. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в связи с этим заявил, что бывшего главу республики будут допрашивать по тяжким преступлениям и обвинил его в нарушении законов и конституции.

В Киргизии в отношении Атамбаева, покинувшего пост президента в 2017 году, ведется парламентское расследование. Его результаты должны быть в течение трех месяцев переданы в Генпрокуратуру республики, которая вправе возбудить на их основе уголовное дело. В июне текущего года депутаты лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения по девяти пунктам, включая выдачу наградного оружия членам ОПГ, сокрытие доходов и коррупцию. В течение последних полутора лет уголовному преследованию были подвергнуты многие соратники Атамбаева.

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