Атамбаев возложил ответственность за гибель силовика на президента Киргизии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что ответственность за смерть спецназовца при попытке его задержания несет нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщает 24.kg.

«Ответственность за смерть несет Сооронбай Жээнбеков, который прислал ребят, абсолютно ни в чем не виновных, на такое грязное и плохое дело», — заявил бывший киргизский лидер.

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Атамбаев подчеркнул, что власти «послали спецназ, чтобы они погибли или поубивали гражданских». «У гражданских кишки наружу были, может быть, и у спецназовцев тоже. Послали с боевым оружием, у них были автоматы и винтовки с лазерным прицелом», — сказал он.

Бывший президент отметил, что пытался вести переговоры с властями на протяжении месяца. «Я говорил, что готов дать показания по делу [криминального авторитета Азиза] Батукаева через прессу или письменно, но им это не надо. Им нужно, чтобы Атамбаев замолчал, и желательно навсегда. Им не нужна правда. Со стороны Атамбаева нет коррупции в деле Батукаева», — заявил он.

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7 августа сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, были госпитализированы 47 человек, из них 23 — гражданские лица. Один боец спецназа скончался в результате полученных травм. Против сторонников Атамбаева завели уголовные дела по статьям «убийство», «массовые беспорядки», «хулиганство», «угроза или насилие в отношении представителя власти» и «захват заложников».

Вся галерея «Пока все дома» Продолжить Спецназ готовится к штурму резиденции селе Кой-Таш под Бишкеком Фото: AKIpress / AP 1 /13

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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