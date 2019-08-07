Названо число пострадавших в ходе штурма дома Атамбаева

Министерство здравоохранения Киргизии назвало число пострадавших в ходе штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

По данным ведомства, 15 человек пострадали и были госпитализированы. При этом не уточняется, есть ли среди пострадавших бойцы спецназа, штурмовавшие резиденцию Атамбаева. Издание пишет, что пострадал один из силовиков, а также бывший председатель Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев.

Отмечается, что бойцы спецназа применяют резиновые пули, а со стороны дома слышны выстрелы из огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что сторонники Атамбаева обратили в бегство спецназ. Некоторые из них попытались избить силовиков. Вместе с тем часть спецназовцев, которые были в доме и штурмовали его, сдались и были разоружены, утверждают в штабе экс-президента.

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7 августа начался штурм резиденции Атамбаева в киргизском селе Кой-Таш. К операции, по данным местных журналистов, был привлечен спецназ, на месте была слышна стрельба. Сообщалось о 10 раненых. Позднее сообщалось о взрыве и пожаре в резиденции.

По неофициальным данным, бывшего главу государства задержали, однако адвокат политика опроверг эту информацию.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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