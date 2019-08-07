Сторонники Атамбаева обратили в бегство спецназ

Бойцы киргизского спецназа стали убегать от дома бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, который они пытались взять штурмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

Некоторые сторонники Атамбаева попытались избить силовиков. Вместе с тем часть спецназовцев, которые были в доме и штурмовали его, сдались и были разоружены, утверждают в штабе экс-президента.

В Госкомитете национальной безопасности Киргизии между тем опровергли информацию о сдаче в плен бойцов спецназа сторонникам Атамбаева, передает «Интерфакс». Там заявили, что операция по задержанию бывшего главы республики продолжается.

Несмотря на поступившие ранее сообщения о задержании Атамбаева, соратникам политика удалось отстоять его. Он продолжает находиться в своей резиденции в Кой-Таш и намерен выступить с обращением.

Штурм дома бывшего президента Киргизии начался вечером 7 августа. Сообщалось о 10 раненых, также известно об одном погибшем, официальный Бишкек заявляет о ранении одного спецназовца. На территории резиденции слышна стрельба, поступала информация о взрывах.

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В Киргизии в отношении Атамбаева, покинувшего пост президента в 2017 году, ведется парламентское расследование. Его результаты должны быть в течение трех месяцев переданы в Генпрокуратуру республики, которая вправе возбудить на их основе уголовное дело. В июне текущего года депутаты лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения по девяти пунктам, включая выдачу наградного оружия членам ОПГ, сокрытие доходов и коррупцию. В течение последних полутора лет уголовному преследованию были подвергнуты многие соратники Атамбаева.

На фоне этих событий политик ездил в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер, не вдаваясь в подробности, подтвердил, что обсуждал с Атамбаевым ситуацию в Киргизии, и заявил, что республика нуждается в политической стабильности. Сам Атамбаев не раскрывал цели поездки, но сообщил, что не просил в Кремле гарантий безопасности для себя.

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