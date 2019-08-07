Начался штурм резиденции Алмазбека Атамбаева

В селе Кой-Таш в Киргизии начался штурм резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

По информации портала, на территорию резиденции ворвались бойцы спецназа, слышны выстрелы, но кто именно стреляет, непонятно. Сторонники Атамбаева обороняются камнями.

О начале операции по задержанию Атамбаева также утверждают в его штабе, передает ТАСС. Там заявили, что в операции участвуют сотрудники милиции. «Интерфакс» со ссылкой на соратников политика сообщает, что Атамбаев находится дома.

24.kg пишет, что среди сторонников бывшего президента есть раненые — их около 10 человек. Также пострадала журналистка издания Аида Джумашова.

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В Киргизии в отношении Атамбаева, покинувшего пост президента в 2017 году, ведется парламентское расследование. Его результаты должны быть в течение трех месяцев переданы в Генпрокуратуру республики, которая вправе возбудить на их основе уголовное дело. В июне текущего года депутаты лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения по девяти пунктам, включая выдачу наградного оружия членам ОПГ, сокрытие доходов и коррупцию. В течение последних полутора лет уголовному преследованию были подвергнуты многие соратники Атамбаева.

На фоне этих событий политик совершил визит в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер, не вдаваясь в подробности, подтвердил, что обсуждал с Атамбаевым ситуацию в Киргизии, и заявил, что республика нуждается в политической стабильности. Сам Атамбаев не раскрывал цели поездки, но сообщил, что не просил в Кремле гарантий безопасности для себя.

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