Путин встретился с опальным бывшим президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле. Об этом Путин сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем [Атамбаевым]. Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане», — заявил Путин.

По его словам, Киргизия сейчас нуждается в политической стабильности и ее народ должен объединиться вокруг действующего лидера Соорнбая Жээнбекова. «Я считаю, что Кыргызстан <...> пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана», — подчеркнул президент, заверив, что Москва настроена реализовать планы сотрудничества с Бишкеком.

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Он добавил, что всегда открыт для контактов и действующими коллегами, и с теми, кто оставил высшие должностные обязанности.

Ранее 24 июля стало известно о планах Атамбаева «провести встречи с друзьями» в Москве, однако, с кем именно, не уточнялось. В российскую столицу экс-президент Киргизии прилетел на частном самолете. Вечером 25 июля он вернется в Бишкек.

27 июня киргизский парламент лишил Атамбаева статуса бывшего президента и неприкосновенности, тем самым открыв возможность для начала его уголовного преследования. После снятия неприкосновенности МВД страны трижды вызывал экс-главу государства на допросы, однако он отказался на них явиться.

Обвинения против Атамбаева выдвинуты по девяти пунктам. Среди них — выдача наградного оружия гражданам России, в том числе членам организованных преступных группировок, незаконное приобретение земельного участка, содействие незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытие доходов, коррупция при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконные поставки угля на данный объект. В случае признания Атамбаева виновным ему может грозить пожизненный срок.

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