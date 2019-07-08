Лишенного неприкосновенности экс-президента Киргизии вызвали на допрос

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в главное следственное управление МВД республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«В повестке сказано о том, что он должен явиться на допрос утром 9 июля», — заявил собеседник агентства в ведомстве.

Уточняется, что повестку сотрудники милиции вручили не самому Атамбаеву, а Таалайбеку Усубалиеву, представителю Социал-демократической партии Киргизии, основателем которой является бывший глава государства. Атамбаев вызван в качестве свидетеля.

Ранее парламент республики принял решение лишить его статуса бывшего президента и неприкосновенности. Это открывает возможности для начала уголовного преследования в его отношении.

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Обвинения против бывшего главы государства выдвинуты по девяти пунктам. Среди них — выдача наградного оружия гражданам России, в том числе членам организованных преступных группировок, незаконное приобретение земельного участка, содействие незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытие доходов, коррупция при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконные поставки угля на данный объект.

В случае признания экс-президента виновным ему может грозить пожизненный срок. Сам Атамбаев называет эти обвинения абсурдными и утверждает, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Он выступил инициатором выдвижения на президентский пост нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

За последние полтора года по обвинению в коррупции в Киргизии арестованы два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных чиновников из команды Атамбаева.

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