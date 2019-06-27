Бывший президент Киргизии пообещал отстреливаться при задержании

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что будет сопротивляться при попытке его задержания. Об этом он сообщил журналистам и сторонникам на брифинге, который прошел в его резиденции в пригородном селе Кой-Таш, сообщает РИА Новости.

По словам Атамбаева, он готов отстреливаться из имеющегося у него наградного оружия. Эти слова он назвал предупреждением для тех, кто попытается его арестовать. «Они будут выполнять незаконный приказ», — считает экс-президент.

В то же время он рассматривает и другие варианты сопротивления. В частности, политик заявил о готовности выйти на митинг в свою поддержку, если его сторонники устроят такое мероприятие. «А почему не выйти? Я всегда был вместе с народом», — ответил он на вопрос журналистов.

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Атамбаев провел брифинг после того, как парламент республики принял решение лишить его статуса бывшего президента и неприкосновенности. Это открывает возможности для начала уголовного преследования в его отношении.

Обвинения против бывшего главы государства были выдвинуты по девяти пунктам. Среди них — выдача наградного оружия гражданам России, в том числе членам организованных преступных группировок, незаконное приобретение земельного участка, содействие незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытие доходов, коррупция при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконные поставки угля на данный объект.

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В случае признания экс-президента виновным ему может грозить пожизненный срок. Сам Атамбаев называет эти обвинения абсурдными и утверждает, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Он выступил инициатором выдвижения на президентский пост нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

За последние полтора года по обвинению в коррупции в Киргизии арестованы два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных чиновников из команды Атамбаева.

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