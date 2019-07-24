Опальный бывший президент Киргизии улетел в Москву

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев покинул республику, улетев в Москву с российской авиабазы в городе Кант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб Атамбаева.

Отмечается, что политик покинул Киргизию в среду, 24 июля, частным самолетом. В Москве он намерен «провести встречи с друзьями», однако, с кем именно, не уточняется. Вечером 25 июля Атамбаев вернется в Бишкек.

Материалы по теме Приход во власть Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы

27 июня парламент республики лишил Атамбаева статуса бывшего президента и неприкосновенности, тем самым открыв возможность для начала его уголовного преследования. После снятия неприкосновенности МВД Киргизии трижды вызывало экс-главу государства на допросы, однако он отказался на них явиться.

Обвинения против Атамбаева выдвинуты по девяти пунктам. Среди них — выдача наградного оружия гражданам России, в том числе членам организованных преступных группировок, незаконное приобретение земельного участка, содействие незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытие доходов, коррупция при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконные поставки угля на данный объект. В случае признания экс-президента виновным ему может грозить пожизненный срок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!