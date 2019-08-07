Начался второй штурм резиденции Атамбаева

Киргизский спецназ начал вторую попытку штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает телекомпания «Апрель», передает «Интерфакс».

Силовики направились в сторону дома бывшего главы государства. В то же время сторонники Атамбаева отбиваются от силовиков камнями.

Отмечается, что количество пострадавших в результате спецоперации увеличилось. 36 человек получили травмы в ходе штурма резиденции.

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7 августа началась первая попытка штурма резиденции Атамбаева в киргизском селе Кой-Таш. К операции, по данным местных журналистов, был привлечен спецназ, на месте была слышна стрельба. По официальной информации, задержать бывшего президента не удалось.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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