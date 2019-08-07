Стало известно о первой жертве штурма резиденции Атамбаева

Один спецназовец погиб в ходе штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Он получил ранение и был госпитализирован. В больнице ему провели операцию, но несмотря на реанимационные мероприятия, он скончался.

По данным ведомства, на 0:55 по местному времени (21:55 мск) в больницы доставлены 35 пострадавших, из них 15 — сотрудники силовых структур с различными травмами (огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга).

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Ранее сообщалось о начале второй попытки штурма дома бывшего киргизского лидера в селе Кой-Таш. До этого спецназ предпринял первую попытку, однако задержать бывшего президента не удалось.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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