Опровергнуто задержание Атамбаева

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится в безопасном месте, сообщил адвокат политика агентству «Интерфакс».

Между тем дочь Атамбаева Алия Шагиева заявила, что ее отец до сих пор в Кой-Таше, где расположен его дом, который 7 августа начал штурмовать спецназ. «Мой отец никуда не сбегал. Никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше», — цитирует Шагиеву Kloop.kg.

Как передает издание, в данный момент в резиденции Атамбаева идут столкновения между сторонниками бывшего президента и бойцами спецназа.

Ранее сообщалось, что Атамбаева задержал спецназ. Позже появилась видеозапись, на которой видно, как сторонники экс-президента увели его в неизвестном направлении сразу после начала штурма.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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