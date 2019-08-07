Спецназ задержал Атамбаева

Бойцы киргизского спецназа задержали бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщил ведущий телеканала «Апрель», который ведет на YouTube прямую трансляцию с места событий.

Отмечается, что эта информация не подтверждена.

Вместе с тем сторонники Атамбаева заявили РИА Новости, что бывший президент задержан. По данным источника «Интерфакса», его вывезли на вертолете.

Судя по кадрам прямой трансляции, возле дома экс-главы республики собрались десятки его сторонников, а над территорией барражирует вертолет. Также сообщается, что на дорогах пытаются возвести баррикады, чтобы не дать силовикам увезти политика.

Штурм резиденции Атамбаева в киргизском селе Кой-Таш начался вечером 7 августа. К операции, по данным местных журналистов, был привлечен спецназ, на месте была слышна стрельба. Сообщалось о 10 раненых.

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В Киргизии в отношении Атамбаева, покинувшего пост президента в 2017 году, ведется парламентское расследование. Его результаты должны быть в течение трех месяцев переданы в Генпрокуратуру республики, которая вправе возбудить на их основе уголовное дело. В июне текущего года депутаты лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения по девяти пунктам, включая выдачу наградного оружия членам ОПГ, сокрытие доходов и коррупцию. В течение последних полутора лет уголовному преследованию были подвергнуты многие соратники Атамбаева.

На фоне этих событий политик совершил визит в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер, не вдаваясь в подробности, подтвердил, что обсуждал с Атамбаевым ситуацию в Киргизии, и заявил, что республика нуждается в политической стабильности. Сам Атамбаев не раскрывал цели поездки, но сообщил, что не просил в Кремле гарантий безопасности для себя.

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