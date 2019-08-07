Атамбаев попал на видео во время штурма его дома

Появилось видео с бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым во время начала штурма его резиденции в селе Кой-Таш. Запись опубликовал Sputnik Кыргызстан.

Сначала Атамбаев спокойно ходит по территории, защищенной высоким забором, иногда улыбается, здоровается с людьми, жмет им руки и хлопает по плечу. Среди собравшихся на улице замечен ребенок, который также подходит к бывшему президенту. Внезапно начинается переполох, и сторонники Атамбаева уводят его. Тут же становится слышна стрельба, а собравшиеся начинают бросать через забор камни.

Ранее очевидец сообщил, что киргизский спецназ задержал Атамбаева и увез в неизвестном направлении. Информация пока не подтверждена официально.

Штурм дома политика начался в среду, 7 августа. Бойцы спецназа применяли светошумовые гранаты, несколько человек ранены. Над резиденцией подняли вертолет. Сторонники Атамбаева обороняются камнями. Дорога к дому бывшего президента заблокирована.

Атамбаеву, который возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах, грозит уголовное дело за коррупцию и другие преступления.

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