Атамбаев после встречи с Путиным решил разбираться с проблемами самостоятельно

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого на родине лишили неприкосновенности и пытаются вызвать на допрос, рассказал подробности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, встреча стала хорошей возможностью для обмена мнениями. Он уточнил, что во время разговора с российским лидером обсуждались ситуация в регионе и, в частности, в Киргизии, в том числе проблема взаимоотношений экс-президента с действующей властью. Атамбаев выразил благодарность за высокий уровень организации встречи и отметил, что Россия вновь подтвердила дружеский характер отношений с Киргизией. Тем не менее после встречи с Путиным Атамбаев заявил, что «свои внутренние проблемы в Киргизии мы будем решать сами».

Говоря о внутренних проблемах Киргизии, Атамбаев заявил, что властям страны необходимо «вернуться в правовое поле и прекратить политическое преследование оппонентов». По его словам, если власть пойдет навстречу своим противникам, то «повестка дня оппозиции будет меняться». «Политическое напряжение будет снижаться. Мы тоже этого хотим ради будущего Киргизии», — добавил он.

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24 июля Атамбаев покинул Киргизию, улетев на частном самолете с российской авиабазы в городе Кант. Он заявил, что собирается «провести встречи с друзьями» в Москве, однако с кем именно, не уточнялось.

Владимир Путин на встрече с Атамбаевым заметил, что Киргизия сейчас нуждается в политической стабильности и ее народ должен объединиться вокруг действующего лидера Соорнбая Жээнбекова. «Я считаю, что Кыргызстан <...> пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана», — сказал он.

Вечером 25 июля Атамбаев вернется в Киргизию, где против него выдвинуты обвинения по девяти пунктам. Среди них — выдача наградного оружия гражданам России, в том числе членам организованных преступных группировок, незаконное приобретение земельного участка, содействие незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытие доходов, коррупция при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконные поставки угля на данный объект. В случае признания Атамбаева виновным ему может грозить пожизненный срок.

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