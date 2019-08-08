Заведены первые уголовное дела после штурма дома Атамбаева

После двух попыток штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела против его сторонников. Об этом сообщает портал 24.kg.

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Досудебное производство начато по статьям 264 (массовые беспорядки), 266 (хулиганство), 130 (убийство), 39-130 (покушение на убийство) и 355 (угроза или насилие в отношении представителя власти) Уголовного Кодекса Киргизии. Кроме того, собранные материалы зарегистрированы по признакам статьи 244 УК КР (захват заложников).

В ходе столкновений были госпитализированы, по последним данным, 47 человек, из них 22 сотрудника Госкомитета Нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) два сотрудника МВД, остальные 23 — гражданские лица. Один боец спецназа скончался в результате полученных травм.

7 августа сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. Число сторонников бывшего президента оценили в две тысячи, а силовиков — в 500 человек.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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