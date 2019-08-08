Заведены первые уголовное дела после штурма дома Атамбаева

После двух попыток штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела против его сторонников. Об этом сообщает портал 24.kg.
Досудебное производство начато по статьям 264 (массовые беспорядки), 266 (хулиганство), 130 (убийство), 39-130 (покушение на убийство) и 355 (угроза или насилие в отношении представителя власти) Уголовного Кодекса Киргизии. Кроме того, собранные материалы зарегистрированы по признакам статьи 244 УК КР (захват заложников).
В ходе столкновений были госпитализированы, по последним данным, 47 человек, из них 22 сотрудника Госкомитета Нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) два сотрудника МВД, остальные 23 — гражданские лица. Один боец спецназа скончался в результате полученных травм.
7 августа сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. Число сторонников бывшего президента оценили в две тысячи, а силовиков — в 500 человек.
Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.