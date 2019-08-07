Определено число участников столкновений в Киргизии

Названо число участников столкновений между бойцами спецназа и сторонниками бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева около его резиденции в селе Кой-Таш. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, сторонники бывшего главы государства имеют численное преимущество. Отмечается, что в селе собрались более двух тысяч поддерживающих его граждан. В то же время число сотрудников правоохранительных органов не превышает 500 человек.

В настоящий момент представители МВД республики ведут переговоры со сторонниками Атамбаева. Они требуют освободить захваченных бойцов спецназа.

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Ранее сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. Силовики направились в сторону дома бывшего главы государства. В то же время сторонники Атамбаева отбивались от силовиков камнями.

В ходе первого штурма задержать Атамбаева не удалось. Пострадали 42 человека, еще один боец спецназа скончался в результате полученных травм. Шесть силовиков оказались захваченными в доме Атамбаева.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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