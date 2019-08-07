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Сторонники Атамбаева захватили спецназовцев в резиденции

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В резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева остались шесть бойцов спецназа. Об этом стало известно «Интерфаксу».

Министерство внутренних дел страны потребовало сторонников бывшего главы государства освободить их. Замглавы ведомства проводит переговоры с представителями Атамбаева с целью убедить его отпустить силовиков.

Депутат Асель Кодуранова добавила, что сторонники бывшего киргизского лидера готовы освободить их утром, так как местные жители категорически отказались отпускать сотрудников спецназа до выполнения своих требований.

«Для начала правоохранительные органы республики должны заново подключить электричество в селе Кой-Таш которое было отключено перед штурмом дома Атамбаева», — заявила она, добавив, что власти должны восстановить телефонную связь и интернет.

Кроме того, по данным Минздрава, число пострадавших увеличилось до 42 человек. Один боец спецназа, ранее доставленный в больницу, скончался.

Ранее сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. В ходе первого штурма задержать Атамбаева не удалось.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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