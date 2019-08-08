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Сторонников Атамбаева обвинили в попытке прикрыться женщинами и детьми

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Госкомитет Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии обвинил сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в попытке использовать женщин и детей как «живой щит». Об этом сообщает РИА Новости.

Также в ведомстве заявили, что бойцы спецназа применяли только резиновые пули и спецсредства, тогда как сторонники бывшего президента вели огонь боевыми патронами.

«Информация о том, что захваченных спецназовцев оставили их же сослуживцы, не соответствует действительности. Так как данные сотрудники, захваченные в заложники, были избиты с особой жестокостью», — добавили в ГКНБ.

Ранее сам Атамбаев признался в том, что вел огонь по сотрудникам спецназа во время штурма, но старался «ни в кого не попасть». По словам бывшего президента, его сторонники не были вооружены «даже рогатками».

7 августа сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, были госпитализированы 47 человек, из них 23 — гражданские лица. Один боец спецназа скончался в результате полученных травм. Против сторонников Атамбаева завели уголовные дела по статьям «убийство», «массовые беспорядки», «хулиганство», «угроза или насилие в отношении представителя власти» и «захват заложников».

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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