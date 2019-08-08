Президент Киргизии оценил действия Атамбаева при штурме

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева в нарушении конституции. Об этом он заявил в четверг на заседании Совбеза республики, передает ТАСС.

По его словам, Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление» при задержании и «попрал конституцию и законы». Жээнбеков напомнил, что Киргизия — правовое государство, долг которого заключается в обеспечении неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

Глава государства призвал принять безотлагательные меры для сохранения мира и безопасности в стране.

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7 августа сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, были госпитализированы 47 человек, из них 23 — гражданские лица. Один боец спецназа скончался в результате полученных травм. Против сторонников Атамбаева завели уголовные дела по статьям «убийство», «массовые беспорядки», «хулиганство», «угроза или насилие в отношении представителя власти» и «захват заложников».

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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