Сторонников Атамбаева обвинили в убийстве спецназовца из снайперской винтовки

Киргизский спецназовец, убитый в ходе штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, был ранен из снайперской винтовки. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности Киргизии (ГКНБ), передает РИА Новости.

По данным ведомства, сторонники бывшего главы государства предположительно выпустили пулю из снайперской винтовки, которая задела жизненно важные органы сотрудника. Отмечается, что выстрел был сделан со стороны дома Атамбаева.

В ГКНБ заверили, что бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались огнестрельным оружием.

Ранее Атамбаев сделал заявление в связи со штурмом его резиденции. Он призвал силовиков не стрелять в свой народ, пригрозив, что для них это плохо кончится. По его словам, спецназовцы применили боевое оружие с лазерным наведением, хотя собравшиеся возле его дома не являются террористами.

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Ранее сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. Число сторонников бывшего президента оценили в две тысячи, а силовиков — в 500 человек.

В ходе первого штурма пострадали 42 человека, еще один боец спецназа скончался в результате полученных травм. Шесть силовиков оказались захваченными в доме Атамбаева.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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