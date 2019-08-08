Атамбаев пригрозил последствиями стрелявшим спецназовцам

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сделал заявление в связи со штурмом собственной резиденции бойцами спецназа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас», — призвал он. Атамбаев отметил, что при штурме пострадали мирные люди. По его словам, силовики применили боевое оружие с лазерным наведением, хотя никто из собравшихся возле его дома не является террористами.

Бывший киргизский лидер призвал власти страны «одуматься и войти в правовое поле». «Ради того, чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть под арест или убить, власть идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан, это беспредел», — резюмировал он.

Материалы по теме В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева В результате столкновений со спецназом есть погибшие и раненые

Ранее сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. Число сторонников бывшего президента оценили в две тысячи, а силовиков — в 500 человек.

В ходе первого штурма задержать Атамбаева не удалось. Пострадали 42 человека, еще один боец спецназа скончался в результате полученных травм. Шесть силовиков оказались захваченными в доме Атамбаева.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!