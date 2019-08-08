Атамбаев рассказал о своем участии в отражении штурма

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа. Об этом сообщает ТАСС.

«У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят», — заявил он журналистам.

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7 августа сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, были госпитализированы 47 человек, из них 23 — гражданские лица. Один боец спецназа скончался в результате полученных травм. Против сторонников Атамбаева завели уголовные дела по статьям «убийство», «массовые беспорядки», «хулиганство», «угроза или насилие в отношении представителя власти» и «захват заложников».

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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