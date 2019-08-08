В Бишкеке закрылись банки и торговые центры из-за митинга сторонников Атамбаева

Банки и торговые центры закрываются в Бишкеке из-за митинга сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который запланирован на четверг, 8 августа. Об этом сообщил портал 24.kg.

«В администрации ЦУМа "Айчурек" 24.kg подтвердили, что торговый центр закроется в перед началом митинга из-за сложившейся ситуации. Часть магазинов по продаже сотовых телефонов уже не работают, сотрудники вывозят товар», — говорится в сообщении портала.

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Так, банк «Бай-Тушум» предупредил клиентов и партнеров о закрытии всех офисов и сберкасс в Бишкеке за час до митинга, в 15:00 (12:00 мск). Остальные филиалы работают в штатном режиме. Другие организации, работающие в центре города, также закрываются и отпускают своих сотрудников по домам.

Ранее 8 августа Атамбаев сообщил, что его сторонники собираются провести митинг у здания парламента в Бишкеке. Акция начнется в 16:00 по местному времени.

7 августа начался штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. Всего силовики предприняли две попытки прорваться в дом. По последним данным, были госпитализированы 47 человек, из них 23 — гражданские лица. Один боец спецназа скончался в результате полученных травм. Против сторонников экс-президента завели уголовные дела по статьям «убийство», «массовые беспорядки», «хулиганство», «угроза или насилие в отношении представителя власти» и «захват заложников».

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