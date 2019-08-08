Атамбаев заявил о предстоящем митинге в Бишкеке

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в четверг, 8 августа, проведут митинг у здания парламента в Бишкеке. Об этом сообщил сам Атамбаев, передает ТАСС.

«Мы начнем митинг у здания "Медиа Форума" в Бишкеке, а затем возле "Белого дома" (здания парламента и администрации президента — прим. «Ленты.ру»)» — сказал он.

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По словам экс-президента, его сторонники выйдут на акцию в 16:00 по местному времени (13:00 мск). Атамбаев отметил, что кровь погибшего и пострадавших во время штурма его дома «на совести президента Сооронбая Жээнбекова».

Ранее 8 августа действующий президент Киргизии обвинил Атамбаева в нарушении конституции. По его словам, Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление» при задержании и «попрал конституцию и законы». Жээнбеков напомнил, что Киргизия является правовым государством, долг которого заключается в обеспечении неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

7 августа начался штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. Всего силовики предприняли две попытки прорваться в дом. По последним данным, были госпитализированы 47 человек, из них 23 — гражданские лица. Один боец спецназа скончался в результате полученных травм. Против сторонников Атамбаева завели уголовные дела по статьям «убийство», «массовые беспорядки», «хулиганство», «угроза или насилие в отношении представителя власти» и «захват заложников».

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