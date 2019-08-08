Глава киргизской спецслужбы приказал не стрелять в Атамбаева и пожалел

Глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев рассказал о причинах штурма дома бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает Elgezit.kg.

По его словам, спецназ был направлен не на боевое задание, а всего лишь с целью произвести принудительный привод бывшего главы государства на допрос.

«Мы не ожидали, что Атамбаев начнет расстреливать из снайперской винтовки наших молодых, практически безоружных парней. Я жалею, что не дал приказ использовать боевое оружие. В какой стране мы живем? Где закон?» — заявил он.

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7 августа сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, были госпитализированы 47 человек, из них 23 — гражданские лица. Один боец спецназа скончался в результате полученных травм. Против сторонников Атамбаева завели уголовные дела по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти» и «Захват заложников».

Вся галерея «Пока все дома» Продолжить Спецназ готовится к штурму резиденции селе Кой-Таш под Бишкеком Фото: AKIpress / AP 1 /13

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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