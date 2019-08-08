Спецоперацию по задержанию Атамбаева назвали позором

Почетный глава международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров назвал позором операцию спецназа по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщают РИА «Новости».

По его словам, она была подготовлена несерьезно и проведена непрофессионально. «Эта операция вызывает большие вопросы о подготовке спецназа Киргизии», — сказал Гончаров. Эксперт отметил, что силовики действовали нерешительно и «не знали, зачем их туда направили и какую сторону им занимать».

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Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после трех штурмов резиденции политика в селе Кой-Таш под Бишкеком. По информации портала 24.kg, он сам сдался властям. Сторонники экс-главы государства не пропускали машину с ним. Первая атака на дом Атамбаева началась 7 августа, вторая и третья произошли ночью и днем 8 августа. В последней принимали участие около 200 сотрудников правоохранительных органов.

В результате первой неудавшейся операции спецназа погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Также сообщалось о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении экс-главы государства могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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