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Резиденцию Атамбаева назвали бункером

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Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев назвал бункером дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом он заявил, выступая на посвященном сложившейся ситуации в республике заседании, передает «Коммерсантъ».

«У меня есть фотографии, могу потом их в интернете опубликовать», — сообщил он. Опумбаев также выразил сожаление, что не позволил спецназовцам открыть огонь на поражение, когда бывший глава государства «стрелял в молодых людей».

Ранее 8 августа стало известно о начале третьего штурма резиденции Атамбаева. Первый начался накануне, 7 августа, но был отбит сторонниками политика. В результате неудавшейся операции спецназа погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Второй штурм произошел в четверг ночью. В результате столкновения пострадали 79 человек.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывшего главу республики будут допрашивать по тяжким преступлениям и обвинил его в нарушении законов и конституции. Такому заявлению киргизского лидера предшествовали слова Атамбаева, который сообщил, что лично принимал участие в стычках с силовиками и стрелял по штурмующим его дом бойцам спецназа.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего главы государства могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок. В течение последних полутора лет уголовному преследованию были подвергнуты многие соратники Атамбаева.

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