Третий штурм резиденции Атамбаева показали на видео

Третий штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева показали на видео. Прямую трансляцию спецоперации в четверг, 8 августа, вел телеканал НТС в своем YouTube-канале.

На кадрах видно наступление бойцов спецназа, разгон сторонников бывшего главы республики, горящий автомобиль, а также слышны звуки стрельбы.

Третий штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш начался днем в четверг. В штабе политика сообщали, что в атаке приняли участие около 200 сотрудников правоохранительных органов, они применили в ходе атаки светошумовые гранаты.

Материалы по теме В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева В результате столкновений со спецназом есть погибшие и раненые

В результате спецоперации бывшего президента удалось задержать. По данным 24.kg, он сам решил сдаться властям. Отмечалось, что сторонники не пропускали машину с Атамбаевым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



