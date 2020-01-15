Бывший осужденный влез в чужую квартиру и очаровал хозяйку

Житель Комсомольска-на-Амуре влез в чужую квартиру, чтобы выспаться, но попался полиции. Однако мужчина очаровал хозяйку дома, которая попросила не привлекать его к ответственности, а впоследствии вступила с ним в отношения. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».

36-летний рабочий оптовой базы, ранее судимый за кражи и грабежи, неоднократно проникал через балкон в одну из комнат коммунальной квартиры на 10-м этаже. При этом из жилья ничего не пропадало. По словам мужчины, он просто хотел там выспаться.

Однажды нарушитель не услышал прихода хозяйки, которая застала его спящим на диване. Женщина испугалась, закричала, вместе с соседом подперла дверь снаружи и вызвала полицию. Но когда органы охраны правопорядка прибыли на место происшествия, в квартире уже никого не было.

Впоследствии нарушитель во всем признался и раскаялся. Хозяйка дома простила незваного гостя. В результате у пары завязались отношения. Мужчина отделался пятью месяцами исправительных работ с удержанием из заработка пяти процентов дохода в пользу государства.

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