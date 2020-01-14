Мужчина вскрыл чужую квартиру, пожил там четыре месяца и попался

В городе Заинске (Республика Татарстан) вынесли приговор местному жителю, который попался на том, что четыре месяца жил в чужой квартире без ведома хозяев. Об этом сообщается на сайте прокуратуры по региону.

В августе 2019 года 46-летний мужчина вскрыл одну из квартир и остался там жить. Хозяйка вернулась только в ноябре и, обнаружив незнакомца, вызвала полицию.

Мужчину осудили по статье «Нарушение неприкосновенности жилища». На заседании нарушитель полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ.

Ранее жительница Пензы, уехавшая в Москву, по возвращении домой обнаружила в своей квартире спящую молодую пару. Женщина сразу позвонила в полицию. По словам задержанных, они распивали в чужом жилье спиртные напитки и периодически ночевали там, проникая в квартиру через балкон.

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