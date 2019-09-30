Взломщик забрался в чужой дом, сделал два бутерброда с майонезом и убежал

В американском штате Кентукки, взломщик проник на кухню в чужом доме, сделал два бутерброда с майонезом и попросил хозяина убраться за ним. Об этом сообщает сайт WYMS.

Инцидент произошел утром 28 сентября в пригороде Лондона на юге штата. Хозяин дома проснулся от странных звуков. Выйдя на кухню, мужчина обнаружил там незнакомого человека, который готовил бутерброды с майонезом. Затем незнакомец попросил хозяина убрать за ним беспорядок и скрылся до прибытия полиции. После себя он оставил чашку кофе, мелочь и кошелек с документами.

Хозяин дома описал полиции подозреваемого как человека ростом около 180 сантиметров и весом около 100 килограммов.

Полицейские считают, что взломщик, скорее всего, не представляет угрозы для окружающих. Они намерены найти преступника по данным из оставленных им документов и получить ордер на арест.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Аюттхая голый взломщик без разрешения забрался в кровать пожилой женщины. Спросонок женщина приняла незнакомца за сына, но поняла, что ошибается только после того, как он лег рядом и попросил его обнять.

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