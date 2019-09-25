Голый взломщик лег рядом с пенсионеркой и попросил обнять его

В таиландском городе Аюттхая обнаженный хулиган без разрешения забрался в кровать пожилой женщины. Об этом сообщает Newsflare.

62-летнюю пенсионерку разбудил шум. Открыв глаза, она увидела, что рядом стоит мужчина. Спросонок женщина приняла его за сына и засомневалась лишь после того, как он лег рядом и попросил его обнять. Она присмотрелась и поняла, что это незнакомый и к тому же совершенно голый мужчина.

Пожилая женщина с криками убежала в соседнюю комнату, где спали ее муж и сын. Те проснулись и обратили злоумышленника в бегство. На видео, снятом камерой наблюдения на фонарном столбе, видно, как он мчится по улице без одежды, а его преследуют двое мужчин — по-видимому, родственники пострадавшей.

В полиции полагают, что за преступлением стоит тот же человек, которого разыскивают за серию краж в том же районе.

В 2017 году сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси объявили в розыск человека, который забрался в чужой дом и без разрешения лег возле его жительницы.

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