Мужчина поспал в постели пожилой незнакомки и поплатился

В канадской провинции Квебек мужчину оштрафовали на 496 канадских долларов (24,6 тысячи рублей) после того, как его обнаружили спящим в чужой кровати. Об этом сообщает СТV News.

В полиции сообщили, что 8 сентября пожилая жительница поселка Вэйкфилд вернулась домой около двух часов ночи и обнаружила странного мужчину, который крепко спал в ее кровати. Взломщик был вдвое младше хозяйки дома. Женщина не стала будить незнакомца. Вместо этого она отправилась в ближайший полицейский участок и уведомила о произошедшем сотрудников правоохранительных органов.

Когда полицейские разбудили спящего, он был уверен, что находится у себя дома. Оказалось, что мужчина был пьян и забрался в чужой дом по ошибке, перепутав его со своим собственным. Его дом находится в 18 километрах от Вэйкфилда.

Мужчине выписали штраф за нахождение на чужой частной собственности без уважительной причины. В полиции уточняют, что канадец не врывался в дом: дверь была не заперта. Женщина отказалась писать заявление на него, и мужчину отвезли домой.

В полиции отметили, что нарушитель был хорошо воспитан: он снял ботинки у входной двери перед тем, как лечь в кровать.

Ранее сообщалось, что в американском городе Марлборо, штат Массачусетс, неизвестный залез в дом к мужчине и устроил уборку. Хозяин дома осмотрел все и обнаружил, что взломщик ничего не взял.

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