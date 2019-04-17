Шотландец вломился ночью в чужой дом, приготовил поесть и уснул

В шотландском городе Глазго семья обнаружила в доме пьяного незнакомца. Об этом сообщает газета The Daily Record.

«Супружеская пара разбудила меня и спрашивает: "Ты кто такой?" — рассказывает мужчина на видео, опубликованном на Facebook. — А я им отвечаю: "О чем вы? Я же был здесь прошлой ночью на вечеринке"». Тогда хозяин дома заверил незнакомца, что никакой вечеринки не было.

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Как выяснилось позже, накануне ночью шотландец вызвал такси в сторону своего дома, но по прибытии перепутал входную дверь. «Я зашел, укрылся и уснул», — вспоминает он. Утром семья нашла на кухне тарелку с лапшой, а на диване — спящего незнакомца. «Наверное, я готовил себе поесть», — шутливо объяснил любитель вечеринок.

Хозяева довольно радушно приняли непрошеного гостя: они угостили мужчину чашкой чая и сигаретой. В видеоролике, который стал вирусным, шотландец поблагодарил семью за проявленное гостеприимство.

В 2018 году сообщалось, что в Канаде полиция арестовала человека, который вломился в чужой дом и задержался там ради вина и музыки. Следствие установило, что злоумышленник проник в дом, выпил бутылку вина, стоявшую в холодильнике, а затем начал играть на фортепиано. Звуки музыки разбудили двух жильцов на втором этаже.

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