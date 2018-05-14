Незнакомец полгода незаметно жил в доме пенсионерки

В доме 90-летней жительницы японского города Химэдзи, провинция Хиого, около шести месяцев прятался посторонний. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Незваного гостя обнаружил взрослый сын женщины, заехавший к матери, чтобы приготовить обед. Его заинтересовали странные звуки, доносящиеся со второго этажа. Он поднялся наверх и обнаружил там 20-летнего незнакомца, спящего на матрасе. Мужчина не стал его будить и вызвал полицию.

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Молодого человека арестовали, однако он отказался объяснять, что делал в чужом доме, и даже не сказал своего имени. Тем не менее, по заключению полиции, незнакомец прятался там с 12 декабря 2017 года. Прежде чем войти, он разулся и оставил обувь у порога. Ему удавалось скрываться так долго, потому что хозяйка дома редко ходила на второй этаж и не замечала шум из-за плохого слуха.

В 2008 году сообщалось, что бездомная японка на протяжении года жила в шкафу в квартире 57-летнего жителеля города Фукуока. Ее выдала запись скрытой камеры, которую тот установил после исчезновения продуктов из холодильника.

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