Канадец вломился в чужой дом, выпил вина и сыграл на пианино

В Канаде полиция арестовала человека, который вломился в чужой дом и задержался там ради вина и музыки. Об этом сообщил местный новостной портал CTV Kitchener.

Инцидент произошел в городе Гуэлф, провинция Онтарио. Полиция выехала на вызов жителя дома в воскресенье, 20 мая, около 10 утра. Следствие установило, что мужчина проник в дом, выпил бутылку вина, стоявшую в холодильнике, а затем начал играть на фортепиано. Звуки музыки разбудили двух жильцов, находившихся в тот момент на втором этаже

Полицейские арестовали 33-летнего мужчину и предъявили ему обвинение в нарушении неприкосновенности частной собственности, а также во взломе с проникновением. Он предстанет перед судом в конце июня.

В конце марта сообщалось о взломщике, который забрался в жилой дом в американском городе Нью-Хейвен, лег на диван в гостиной и заснул. Владелица помещения увидела его на видео с камеры наблюдения и вызвала полицию.

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