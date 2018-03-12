Вонючие ноги выдали спрятавшегося вора

В китайском городе Линьтоу, провинция Аньхой, запах ног выдал вора, который забрался в чужую квартиру. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Взломщик проник в дом, когда там никого не было. Чтобы не оставлять следов, мужчина снял ботинки. Пока он искал ценные вещи, вернулся хозяин дома. Подозреваемый услышал шум и спрятался под кроватью.

Запах его ног оказался таким сильным, что его почувствовал хозяин. Он быстро отыскал незваного гостя и попытался схватить его, но тому удалось улизнуть. Вор вернулся домой, где его через несколько часов задержала полиция.

В 2017 году сообщалось, что в китайском городе Дунгуань, провинция Гуандун, поймали вора, который раздевался догола перед каждым преступлением. Как объяснил мужчина после ареста, он снимал одежду, чтобы не запачкать ее во время кражи.

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