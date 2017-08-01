Австралийский вор напился элитного шампанского и уснул во взломанном доме

Полиция австралийского города Эсперанс задержала вора, который пробрался в дом одной из местных жительниц. 36-летнего мужчину обнаружили пьяным в кровати, а рядом стояла почти допитая бутылка дорогого шампанского, сообщает ABC News.

Взломщика нашла в своей постели вернувшаяся хозяйка, после чего сразу позвонила в правоохранительные органы. Отмечается, что уровень алкоголя в крови мужчины в восемь раз превышал норму для водителей (в Австралии — 0,5 промилле — прим. «Ленты.ру»), поэтому его решили сначала отвезти в больницу.

«Немного странно засыпать в кровати и лежать, когда входит полиция. Это было шоком для него», — сказал старший сержант полиции Ричард Мур.

Мужчине предъявили обвинение в краже со взломом, он предстанет перед судом в августе. Полиция проверяет, не причастен ли вор к другим таким же преступлениям.

В конце июня сообщалось о подобном происшествии в Китае: вор-рецидивист уснул от усталости после успешной кражи. Его нашли на одном из пешеходных мостов, при нем оказался пакет с драгоценностями на сумму около 20 тысяч юаней (около трех тысяч долларов). Мужчина признался, что похитил их.