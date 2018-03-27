Взломщик забрался к американке домой и уснул на диване

В американском городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, взломщик забрался в жилой дом, лег на диван и заснул. Об этом сообщает Associated Press.

Подозреваемый проник в здание рано утром, когда там никого не было. Домовладелица заметила постороннего на видео с камеры наблюдения и вызвала полицию.

Прибывшие стражи порядка обнаружили спящего 27-летнего мужчину на диване в гостиной. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении в помещение и незаконном пребывании на частной территории.

В 2017 году сообщалось, что полиция австралийского города Эсперанс задержала вора, который пробрался в дом одной из местных жительниц, лег в ее кровать, напился дорогого шампанского и уснул.

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