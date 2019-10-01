Квартирный вор украл золото и оставил паспорт на месте преступления

В городе Светлом Калининградской области полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже, забывшего на месте преступления свой паспорт. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Молодой человек, предположительно, отжал стеклопакет в квартире, хозяйка которой уехала за границу. 20-летний злоумышленник похитил из помещения электроинструменты и золотую цепочку. Ему так понравилось жилье, что он стал приглашать в него знакомых для распития алкогольных напитков.

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О проникновении в квартиру посторонних узнала женщина, которую хозяйка попросила присматривать за жильем. Она обратилась с жалобой в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции, прибыв на место преступления, обнаружили следы обуви и пальцев рук, а также паспорт подозреваемого. Он был оперативно задержан и доставлен в дежурную часть.

Впоследствии выяснилось, что мужчина успел продать похищенное имущество, а деньги потратил. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в помещение. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В марте 2018-го аналогичный случай произошел в Красноярском крае: полицейские вычислили серийного вора, вскрывавшего дачные погреба, после того, как тот выронил свой паспорт на месте преступления.

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